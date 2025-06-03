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На Дніпропетровщині п'яна жінка на BMW ледь не збила дітей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Дніпропетровщині п'яна жінка на BMW ледь не збила дітей
Жінка BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей
скріншот з відео

Жінка вийшла з машини з банкою «Revo» та спровокувала скандал з місцевими мешканцями

На Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За словами місцевих, з автомобіля вийшли дві п'яні жінки, які продовжували пити «Revo». На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. На відео чути фразу водійки: «Та мені все одно на дітей».

Мешканці Авіаторського вимагали вибачень від п'яної водійки BMW та заблокували автівку з 25-річною жінкою. Очевидці пишуть, що її та подругу посадили у «швидку», проте вже за 500 м. висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини.

Патрульна поліція виклала допис, у якому розповіла, що 25-річна водійка продовжувала пити алкоголь у їх присутності та не мала водійського посвідчення. На неї склали адмінматеріали за:

  • Керування без прав (ч.2 ст.126 КУпАП);
  • ДТП (ст.124 КУпАП);
  • Керування у стані сп'яніння (ч.4 ст.130 КУпАП);
  • Дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП).

Крім того, на місце пʼяного ДТП у Авіаторському приїхав заступник начальника Дніпровського РУП з привентивної діяльності та прийняв у людей заяви за фактом інциденту.

Нагадаємо, у Шахтарському на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві дитини затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що злочин трапився ввечері 19 квітня. На сходовому майданчику багатоповерхівки між чоловіком і 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Зрештою місцевий житель вихопив ніж і завдав дитині ножових поранень у живіт.

Теги: ДТП алкоголь скандал Дніпропетровщина

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