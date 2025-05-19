Сотні безхатченків окупували аеропорт у Іспанії

Кількість «несанкціонованих осіб», як їх називає влада, у аеропорту Мадрида зросла з 50 до майже 500 осіб

У найбільшому аеропорту Іспанії – Мадрид-Бархас – стрімко зростає кількість безпритульних, які використовують будівлю як притулок. Про це пише Daily Mail, повідомляє «Главком»

За даними іспанських ЗМІ, кількість «незареєстрованих мешканців» зросла з 50 до майже 500 осіб. Особливо гостра ситуація склалася в терміналі №4, куди влада раніше перемістила більшість безпритульних з інших частин аеропорту. Саме там очевидці зняли на фото, як люди сплять на підлозі біля туалетів, за інформаційними екранами та у залах ресторанів. Працівники аеропорту скаржаться на погіршення санітарної обстановки та випадки агресії – деякі безпритульні носять ножі та вживають наркотики прямо на місці.

Термінал 4 аеропорту – це місце, де проживає більшість бездомних після того, як їх туди переселила влада

Нещодавно в окремих зонах довелося проводити дезінсекцію через загрозу нашестя клопів. Працівники профспілок зажадали негайних дій як для захисту туристів, так і для забезпечення умов для самих безпритульних.

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Багато хто з тих, хто оселився в аеропорту, – трудові мігранти, які втратили житло після невдач на ринку праці. Один із них, чоловік на ім'я Фернандо з Перу, визнав, що ночувати доводиться з одним відкритим оком, оскільки є ризик бути пограбованим. Проте він заявив, що не всі безпритульні становлять загрозу і багато хто просто опинився в складній життєвій ситуації. Поки влада обговорює можливі заходи, поліція продовжує патрулювати термінали, а кількість сплячих на підлозі продовжує зростати, зазначило видання.

Нагадаємо, у аеропорту Шарм-ель-Шейха рекламний щит упав на туристів із Казахстану, які чекали на посадку рейсу до Астани. Одна жінка загинула, ще дві зазнали травм