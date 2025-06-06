«КиївПрайд» заявив про тиск поліції та МВС напередодні заходу на ВДНГ

Громадська організація зазначає, що не бачить різниці між «КиївПрайд Парком» та десятками інших масових подій, що відбудуться 7 червня у Києві

Громадська організація «КиївПрайд» публічно заявила про тиск з боку Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України напередодні запланованої благодійної освітньої події «КиївПрайд Парк», яка має відбутися 7 червня 2025 року на території ВДНГ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву громадської організації.

За словами «КиївПрайду», поліція «залякує» дирекцію «Експоцентру України» та орендарів павільйону «Кит», стверджуючи, що на захід «буде здійснено напад за участі 1000 людей». Окрім того, в неофіційній розмові МВС нібито повідомило про загрозу терористичного акту, якому вони «не можуть ніяк запобігти». У зв’язку з цим, поліція нібито планує заблокувати входи на ВДНГ, якщо захід не буде скасовано. При цьому, «КиївПрайд» зазначає, що жодної офіційної інформації з цього приводу не надходило.

Громадська організація зазначає, що не бачить різниці між «КиївПрайд Парком» та десятками інших масових подій, що відбудуться 7 червня у Києві, включаючи Міжнародний Фестиваль документального кіно про права людини Docudays, «Веган Вікенд» та «Фестиваль сиру та вина» на тій же території ВДНГ. На їхню думку, «єдина різниця полягає у небажанні Національної поліції працювати із потенційними ризиками та їх вирішенням, у відмові виконувати свою місію».

«КиївПрайд» публічно звернувся до Міністерства внутрішніх справ України з вимогами:

Надати правдиву інформацію щодо можливого терористичного акту на ВДНГ.

Надати інформацію щодо вжитих заходів для попередження можливого теракту або нападів на заходи «КиївПрайду».

Припинити тиск на громадськість, бізнеси та державні інституції, що підтримують боротьбу ЛГБТІК+ людей за свої права.

Організація також закликає громадськість, медіа, представників органів влади, народних депутатів, іноземні дипломатичні місії та міжнародні організації підтримати забезпечення прав людини та висловити свою позицію.

Нагадаємо, у червні у Києві відбудеться КиївПрайд 2025 – наймасштабніша подія року для української ЛГБТІК+ спільноти. Організатори готують дві ключові події: благодійний фестиваль КиївПрайд Парк та традиційний Марш.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом. Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

До слова, шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті.