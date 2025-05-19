У Києві зафіксовано спалах кору: як захиститися від хвороби

Кір – одне з найбільш заразних захворювань у світі. Дев'ять з 10 невакцинованих, що контактували з хворим, будуть заражені

У Києві зафіксовано спалах кору – високозаразного вірусного захворювання, яке особливо небезпечне для немовлят, маленьких дітей та вагітних жінок. Про це, яу інформує «Главком», повідомляють медичні заклади столиці.

За даними Міністерства охорони здоров'я, спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні пять - шість років. Головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями.

Як передається вірус кору

Вірус кору – надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Кір – одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. Дев'ять з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

Також у МОЗ нагадують, що кір – одна з головних причин дитячої смертності в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі 30-40 млн дітей хворіють на кір, понад 800 тис. помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

Основні симптоми хвороби:

висока температура, яка може триматися тиждень чи навіть більше;

кашель, нежить, почервоніння очей;

через кілька днів – висип, що починається з обличчя і поступово поширюється по всьому тілу, за два-три дні доходячи до рук та ніг;

характерні білі плями в роті (на початку хвороби).

Кір має серйозні ускладнення

У МОЗі нагадують, що захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

На сьогодні, за словами лікарів, існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Ліків від кору, як і специфічного лікування від кору, немає. Проте захворюванню можна запобігти. Лікарі наголошують: вакцинація є єдиним ефективним захистом.

Вакцинація проти кору

У МОЗ нагадали, що щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі.

Дві дози вакцини захищають від кору

Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання.

Згідно з календарем щеплень, в Україні передбачено введення двох доз вакцини:

перша доза у 12 місяців,

друга доза (ревакцинація) у шість років.

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Вакцини КПК містять живі атенуйовані (штучно ослаблені) віруси кору, паротиту і краснухи.

Захист від кору потрібний, якщо:

Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.

Дитина старша від одного року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.

Дитині шість років – це час іти на планову ревакцинацію КПК.

Ви пропустили планову ревакцинацію в шість років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.

Дитині шість та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.

Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.

Підлітки, а також дорослі, що не хворіли на кір, не отримували щеплень від кору. Їм також потрібна вакцинація від кору

Протипоказання до вакцинації КПК

Перелік протипоказань щодо вакцинації КПК невеликий. За світовими стандартами він не включає легкі застуди з температурою до 38°С. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

У разі виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації дитина отримує так зване медвідведення від щеплень. Протипоказання на більший термін, ніж два тижні, може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або міській /обласній поліклініці. Потім пропущені за календарем щеплення потрібно надолужити.

Якщо дитина контактувала з хворим на кір

У разі контакту з хворим на кір варто негайно звернутися до лікаря, наголошують у МОЗі. Якщо дитина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію проти кору протягом перших 72 годин. У деяких випадках також показана екстрена профілактика шляхом введення імуноглобуліну.

«Існує міф, що наявність у дитини бронхіальної астми, цукрового діабету чи інших хронічних захворювань є протипоказанням до вакцинації. Проте насправді такі малюки потребують щеплення в першу чергу, адже ризик зараження кором і розвитку серйозних ускладнень після хвороби для них значно вищий», – наголошують у міністерстві охорони здоров'я.

Ризики відмови від вакцинації

Якщо невакцинована дитина заразиться і перехворіє на кір, у неї, певна річ, сформується природний імунітет проти цього захворювання, зазначають у МОЗі. Однак наголошують, що кір має тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Хворі на кір довго залишаються заразними, їх потрібно ізолювати на тривалий час. Інфекція може викликати ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті.

Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, може мати побічні дії, проте ризик ускладнень після кору незрівнянно вищий, аніж ризик проявів після щеплення.

З 1 тис людей, які заразилися кором, одна помирає, одна захворює на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон.

Нагадаємо, кількість випадків захворювання на кір у європейському регіоні минулого року подвоїлася і досягла найвищого рівня з 1997 року. Спільний аналіз Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ, проведений у 53 країнах, показав, що в Європі у 2024 році було зареєстровано понад 127 тис. випадків кору – це найвищий показник із 1997 року. Понад 40% випадків захворювань, зареєстрованих у Європі та Центральній Азії, припадає на дітей віком до п'яти років.

До слова, Кабінет міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках.