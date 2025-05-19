Закрила собою сина: на Київщині окупанти вбили 27-річну жінку, дитина у лікарні

Дитина вижила, але отримала уламкове поранення в обличчя – медики борються за збереження зору

У ніч на неділю, 18 травня, Росія завдала масованого удару дронами по Київщині. Загалом по регіону було випущено понад 150 дронів. Внаслідок обстрілу у місті Васильків Обухівського району загинула 27-річна жінка, яка під час вибуху прикрила собою чотирирічного сина. Дитина вижила, але отримала уламкове поранення в обличчя – медики борються за збереження зору. Про трагедію повідомила Тетяна Савченко в місцевій спільноті «Васильків – найкраще місто», інформує «Главком».

27-річна Ганна загинула внаслідок російської дронової атаки, накривши свої тілом маленького сина фото: Тетяна Савченко/Facebook

За словами жінки, загиблою є 27-річна Анюта, донька її чоловіка. Молода мама загинула внаслідок прямого влучання уламків у будинок, де перебувала родина. Під час вибуху Ганна закрила собою свого чотирирічного сина Марка, врятувавши йому життя.

Будинок, де жила родина Марка, зазнав руйнувань фото: Тетяна Савченко/Facebook

Також внаслідок атаки зазнали пораненнь свати авторки допису – батьки Ганни, їх доправили до лікарні.

Допис у спільноті «Васильків – найкраще місто» скриншот допису

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська атакували Київщину, вибухи лунали і в столиці. Згодом очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка За його словами, троє людей отримали поранення. Зокрема, поранено 59-річного чоловіка та 59-річну жінку. Чотирирічна дитина також поранена через російську атаку.

Також Калашник уточнив, що сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.