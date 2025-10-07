Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
Водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на літню жінку
фото: Національна поліція України/Facebook

В момент аварії лятня жінка перебувала на проїзній частині між прибудинковою територією та зеленою зоною

У Білій Церкві правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої постраждала літня жінка. Про це повідомила поліція Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними, 37-річна водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на 92-річну жінку. Потерпіла в момент аварії перебувала на проїзній частині між прибудинковою територією та зеленою зоною.

У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Раныше повыдомлялося, що у місті Обухів на Київщині сталася масштабна ДТП, винуватцем якої став 41-річний водій автомобіля Ford Transit у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, водій Ford Transit під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням, перевернувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.

Теги: ДТП Київщина поліція Біла Церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua