У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку

У Білій Церкві правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої постраждала літня жінка. Про це повідомила поліція Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними, 37-річна водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на 92-річну жінку. Потерпіла в момент аварії перебувала на проїзній частині між прибудинковою територією та зеленою зоною.

У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

