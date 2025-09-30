Головна Київ Новини
В Обухові мікроавтобус збив двох підлітків, що йшли тротуаром

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
фото: Національна поліція України/Facebook

У водія, який здійснив наїзд на дітей, виявлено 2.4 проміле алкоголю в крові

У місті Обухів на Київщині сталася масштабна ДТП, винуватцем якої став 41-річний водій автомобіля Ford Transit у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередньою інформацією, водій Ford Transit під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням, перевернувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.

«Внаслідок ДТП двох постраждалих дівчат 15 та 13 років, а також водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано», – повідомили у поліції.

Зазначається, що за результатами медичного освідування у зловмисника виявлено 2.4 проміле алкоголю в крові.

Поліцейські затримали кермувальника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння  (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

