«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ

Колектив із міста Лева не перемагав у чемпіонаті України з листопада

Львівські «Карпати» впевнено переграли «Полтаву» на старті 20-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Номінально виїзний матч на домашній арені «леви» розпочали активніше. Полтавці грали від оборони, та ледь не повели в середині першого тайму. Однак, Плахтир не переграв Домчака з пенальті за фол проти Кононова.

Надалі такого ризику «Карпати» вирішили уникати. Тож відкрили рахунок на 30-й хвилині. Це Бруніньйо вирізав передачу з глибини, а Чебер холоднокровно пропив повз голкіпера.

Подвоїли перевагу львів'яни на старті другої половини. Гол прийшов із лівого флангу, звідки аут виконав Лях. Фаалу пробити з близької відстані завадив оборонець, але м'яч підхопив Бабогло та потужно пробив у дальній кут.

«Карпати» не збавили обертів. Ось Чачуа з гострого кута відправив м'яч повз ворота, а Фаал згодив розім'яв кіпера низовим ударом. Зате все склалося в Костенка, який отримав передачу від партнера на вході в штрафний та в оточенні суперників зумів пробити під стійку.

Добив же «Полтаву» на 74-й хвилині Фаал. Африканець відкрився під передачу Бруніньйо, уник офсайду та влучно пробив у дальній кут. Для нападника цей гол став першим після зимового переходу до лав «зелено-білих».

Більше голів глядачі не побачили. «Карпати» перервали серію без перемог, що налічувала сім поєдинків. «Леви» набрали 23 очки та піднялися на десяте місце в турнірній таблиці УПЛ. «Полтава» – безумовний аутсайдер (дев'ять пунктів).

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

Тим часом кам'янець-подільський «Епіцентр» забрав обидві нагороди туру УПЛ. Форвард команди Владислав Супряга визнаний найкращим гравцем, а керманич подолян Сергій Нагорняк – тренером туру. У рамках 19-го туру «Епіцентр» розгромив «Колос» із Ковалівки.