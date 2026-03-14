Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)

Іванна Гончар
Наслідки атаки на Київщину у ніч на 14 березня
фото: Нацполіція

Під ударом опинилися Броварський, Вишгородський, Обухівський та Білоцерківський райони області

Унаслідок масованої комбінованої атаки російських терористів на Київську область загинули щонайменше чотири людини, ще 10 – дістали поранення. Про наслідки обстрілу повідомили в поліції Київщини та ДСНС.

За даними правоохоронців, під ударом опинилися Броварський, Вишгородський, Обухівський та Білоцерківський райони області. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури.

У Броварах внаслідок атаки пошкоджено складські та виробничі приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також тривала ліквідація пожежі в офісній будівлі. У селі Погреби загорілася покрівля ресторану.

У Вишгородському районі, зокрема в селі Нові Петрівці, зруйновано та охоплено вогнем складські приміщення. Там загинув один чоловік, ще двох людей госпіталізували. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

На Обухівщині в місті Українка через падіння уламків загорілася покрівля дев’ятиповерхового будинку та пошкоджено ліфтову шахту. У місті Обухів і селі Тарасівка сталися пожежі у приватних житлових будинках.

У Білоцерківському районі пошкоджено господарську будівлю. Також наслідки атаки зафіксовані у Бучанському районі. У селі Стоянка рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки, інформація уточнюється.

До слова, у Києві на кількох ділянках тимчасово призупинили рух електротранспорту через наслідки нічного російського обстрілу. Причиною стало відключення напруги на окремих ділянках контактної мережі. Наслідки атаки на Київ уточнюються.

