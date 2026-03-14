Київщина: ДСНС та поліція повідомили наслідки масованого обстрілу (фото, відео)
Під ударом опинилися Броварський, Вишгородський, Обухівський та Білоцерківський райони області
Унаслідок масованої комбінованої атаки російських терористів на Київську область загинули щонайменше чотири людини, ще 10 – дістали поранення. Про наслідки обстрілу повідомили в поліції Київщини та ДСНС.
За даними правоохоронців, під ударом опинилися Броварський, Вишгородський, Обухівський та Білоцерківський райони області. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури.
У Броварах внаслідок атаки пошкоджено складські та виробничі приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також тривала ліквідація пожежі в офісній будівлі. У селі Погреби загорілася покрівля ресторану.
У Вишгородському районі, зокрема в селі Нові Петрівці, зруйновано та охоплено вогнем складські приміщення. Там загинув один чоловік, ще двох людей госпіталізували. Також пошкоджено вантажний автомобіль.
На Обухівщині в місті Українка через падіння уламків загорілася покрівля дев’ятиповерхового будинку та пошкоджено ліфтову шахту. У місті Обухів і селі Тарасівка сталися пожежі у приватних житлових будинках.
У Білоцерківському районі пошкоджено господарську будівлю. Також наслідки атаки зафіксовані у Бучанському районі. У селі Стоянка рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки, інформація уточнюється.
До слова, у Києві на кількох ділянках тимчасово призупинили рух електротранспорту через наслідки нічного російського обстрілу. Причиною стало відключення напруги на окремих ділянках контактної мережі. Наслідки атаки на Київ уточнюються.
