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В який день тижня та о котрій годині найчастіше стаються ДТП? Оприлюднено статистику

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В який день тижня та о котрій годині найчастіше стаються ДТП? Оприлюднено статистику
Найчастіше у дорожньо-транспортних пригодах гинули через перевищення швидкості руху
фото: з відкритих джерел

Найбільше пригод на українських дорогах виникало у п'ятницю

З січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей, пише «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

Другою причиною за кількістю загиблих є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном, тобто 95 осіб.

На третьому місці цієї сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці. 67 громадян загинуло у подібних випадках.

Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо, у суботу пізно ввечері, 19 липня, в Голосіївському районі Києва співробітник прокуратури наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події.

Наступного дня жінка померла у лікарні. А водію повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Журналісти встановили, що винуватцем є Андрій Андрійович Молочний - рідний син Андрія Сергійовича Молочного – колишнього актора «Файна Юкрайна», який втік до Москви на початку повномасштабної війни, внесений до бази «Миротворця» і активно працює на кремлівську пропаганду.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів – до 17 вересня без можливості внесення застави.

 

 

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Теги: ДТП статистика

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