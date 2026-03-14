Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлено рух електротранспорту після нічної атаки РФ (оновлено)

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля тролейбусного депо №1
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Києві на кількох ділянках тимчасово призупиняли рух електротранспорту через наслідки нічного російського обстрілу. Причиною стало відключення напруги на окремих ділянках контактної мережі. Станом на 8:19 рух електротранспорту відновлено. Про це повідомляє КМДА, пише «Главком».

Оновлено о 8:19

Рух електротранспорту відновлено. Транспорт тимчасово курсує з відхиленням від графіків.

Дані станм на 7:44

Як повідомили у міській владі, обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля тролейбусного депо №1.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, у столиці запустили тимчасові автобусні маршрути, які дублюють роботу електротранспорту:

  • №45ТР – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»;
  • №38ТР – станція метро «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні;
  • №43К – Кібцентр – Либідська площа.

Також у КМДА повідомили, що затримується рух тролейбусів №№ 22К, 27, 30, 42 та трамваїв №№ 14, 15 на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка, Олени Теліги через відсутність напруги контактної мережі.

Варто зазначити, що у ніч на 14 березня окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву та області. Наслідки обстрілу столиці поки уточнюються. На Київщині під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

За повідомленням КОВА, найважчі наслідки зафіксовані у Броварському районі. Там загинули троє людей, ще четверо – дістали поранення. Під час атаки пошкоджено будівлю гуртожитку, виробничі об’єкти та складські приміщення.

Теги: Київ транспорт електротранспорт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua