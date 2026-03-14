У Києві відновлено рух електротранспорту після нічної атаки РФ (оновлено)

У Києві на кількох ділянках тимчасово призупиняли рух електротранспорту через наслідки нічного російського обстрілу. Причиною стало відключення напруги на окремих ділянках контактної мережі. Станом на 8:19 рух електротранспорту відновлено. Про це повідомляє КМДА, пише «Главком».

Оновлено о 8:19

Рух електротранспорту відновлено. Транспорт тимчасово курсує з відхиленням від графіків.

Дані станм на 7:44

Як повідомили у міській владі, обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля тролейбусного депо №1.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, у столиці запустили тимчасові автобусні маршрути, які дублюють роботу електротранспорту:

№45ТР – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»;

№38ТР – станція метро «Видубичі» – Музей історії України у Другій світовій війні;

№43К – Кібцентр – Либідська площа.

Також у КМДА повідомили, що затримується рух тролейбусів №№ 22К, 27, 30, 42 та трамваїв №№ 14, 15 на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка, Олени Теліги через відсутність напруги контактної мережі.

Варто зазначити, що у ніч на 14 березня окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву та області. Наслідки обстрілу столиці поки уточнюються. На Київщині під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

За повідомленням КОВА, найважчі наслідки зафіксовані у Броварському районі. Там загинули троє людей, ще четверо – дістали поранення. Під час атаки пошкоджено будівлю гуртожитку, виробничі об’єкти та складські приміщення.