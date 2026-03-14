З'явилися кадри з наслідками удару по Броварах

glavcom.ua
Основний удар прийшовся на житлову забудову міста
фото: glavcom.ua

Люди продовжують звертатися до медиків, тому кількість постраждалих може змінюватися

У ніч проти 14 березня російські окупанти завдали удару по місту Бровари у Київській області. Через ворожий обстріл загинуло троє містян, ще чотири людини отримали поранення. «Главком» публікує кадри з наслідками атаки на Бровари.

За даними місцевих медіа, основний удар прийшовся на житлову забудову міста. Один із дронів типу Shahed влучив у тротуар на бульварі Незалежності – просто біля житлових багатоповерхівок.

фото: glavcom.ua

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше три житлові будинки. У квартирах повибивало вікна, пошкоджено балкони, а також припарковані поруч автомобілі. Ударною хвилею також вибило вікна в амбулаторії сімейної медицини.

фото: glavcom.ua

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. За словами міського голови, люди продовжують звертатися до медиків, тому кількість постраждалих може змінюватися.

Крім того, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлю гуртожитку, виробничі та складські приміщення.

фото: glavcom.ua

На місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші під час повітряної тривоги.

В іншому районі фахівці ДСНС приборкують пожежу у приватних будинках.

Фото: Ян Доброносов, «Телеграф»
Фото: Ян Доброносов, «Телеграф»
Фото: Ян Доброносов, «Телеграф»
Фото: Ян Доброносов, «Телеграф»

Як повідомлялось, через комбінований удар Росії постраждали чотири райони на Київщині. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

У Вишгородському районі через ворожий удар загинула людина. Кількість загиблих на Київщині внаслідок обстрілу зросла до трьох.

