Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Президенти Франції та України біля Єлисейського палацу
фото: скрин з відео

Президенти України та Франції зустрілися у Парижі

Сьогодні, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон. Інформує «Главком».

У Єлисейському палаці зазначили, що лідери обох країн мають обговорити поточну ситуацію, підтримку України Францією та європейськими партнерами, а також шляхи посилення тиску на Росії, зокрема боротьбу із «тіньовим флотом» РФ.

«Главком» писав, що президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого і тривалого миру, а також підіб’ють підсумки зобов’язань «коаліції охочих» про гарантії безпеки для Києва.

Нагадаємо, французький лідер застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розставив крапки над «і» у питанні залучення західних сухопутних сил до війни в Україні. Політик наголосив, що попри готовність допомагати, союзники дотримуються чітких рамок, аби уникнути прямого зіткнення з Росією.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що блокада Ормузької протоки та зростання світових цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти Росії. Заява Макрона пролунала на тлі дискусій про можливе пом’якшення санкцій проти російської нафти через різке зростання цін на енергоносії.

Теги: Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон

