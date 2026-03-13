Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста

Вихованець вітчизняного спорту виступатиме під іншим прапором

Міжнародна федерація гімнастики погодила зміну спортивного громадянства для українця Радомира Стельмаха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

20-річний гімнаст перейшов під німецький стяг. Рішення World Gymnastics, однак, не стало миттєвим. Іншу країну він почне представляти аж у 2027 році.

Чутки про зміну Стельмахом спортивного громадянства поповзли багато місяців тому. Торік українець з'явився у кадровому реєстрі Німецької гімнастичної спілки. Водночас очільниця чоловічої спортивної гімнастики Стелла Захарова запевняла, що Стельмах продовжить виступи під прапором України.

На початку січня Мінмолодьспорту затвердило склад збірної України зі спортивної гімнастики на 2026 рік. У списку опинився і Стельмах. Утім, тепер він став другою вагомою втратою після переходу срібного призера Олімпіади-2024 Іллі Ковтуна в збірну Хорватії.

Стельмах – уродженець Запоріжжя. До Німеччини він перебрався після повномасштабного вторгнення РФ і тренується у Коттбусі. У 2024 році гімнаст став чемпіоном Європи в складі збірної України (командне «золото»).

Раніше президент НОК України Вадим Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна. Очільник організації назвав спортсмена «зрадником». Він підкреслив, що Ковтун отримав державну нагороду та кошти за «срібло» Олімпійських ігор, а вже потім змінив громадянство.

Сам гімнаст відповів на гостру критику через зміну прапора. Офіційне право представляти Хорватію на міжнародних турнірах він отримає у липні 2026 року. Першим великим викликом для нього стане чемпіонат Європи в Загребі.