Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комбінована атака на Київщину: зафіксовано численні пожежі

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція
колаж: glavcom.ua

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. Про наслідки повідомили в КОВА, пише «Главком».

Броварський район

Найважчі наслідки зафіксовані у Броварському районі. Там загинули двоє людей, ще вісім – дістали поранення.

Під час атаки пошкоджено будівлю гуртожитку, виробничі об’єкти та складські приміщення.

Вишгородський район

У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждала одна людина.

Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа у складських приміщеннях.

Обухівський район

В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку. Біля будівлі загорілися автомобілі.

Бучанський район

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа у приватному житловому будинку.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Влада закликає мешканців області перебувати в укриттях та безпечних місцях, оскільки ворожа атака станом на 05:30 триває.

Читайте також:

Теги: пожежа рятувальники обстріл ракетна атака балістичні ракети Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Дніпрі у Вишгороді третю добу шукають чоловіка, який намагався переплисти річку
У Вишгороді чоловік намагався переплисти Дніпро і зник: пошуки тривають третю добу
Сьогодні, 04:21
Росія атакувала Дніпро: ОВА показала фото наслідків
Росія атакувала Дніпро: ОВА показала фото наслідків
10 березня, 02:12
Зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію
У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
2 березня, 13:19
Унаслідок атаки уражено портові резервуари
Одещина: окупанти обстріляли портову та промислову інфраструктуру
27 лютого, 08:47
Вогонь спалахнув на балконі квартири, розташованої на 10 поверсі
У Святошинському районі Києва горіла квартира на 10 поверсі: подробиці від ДСНС
24 лютого, 16:03
Безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» в Татарстані
Росію атакували дрони і ракети: що відомо про уражені цілі
23 лютого, 07:10
Рятувальники витягли дітей зі зливової каналізації на Хрещатику
У Києві рятувальники визволили дітей, які заблукали в каналізації на Хрещатику
21 лютого, 18:22
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
21 лютого, 00:34
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
Атака на нафтобазу в Росії, інтерв'ю Зеленського: головне за ніч
19 лютого, 05:49

Новини

Комбінована атака на Київщину: зафіксовано численні пожежі
Комбінована атака на Київщину: зафіксовано численні пожежі
Бровари: внаслідок ракетної атаки РФ є загиблі та поранені
Бровари: внаслідок ракетної атаки РФ є загиблі та поранені
Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста
Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста
У Вишгороді чоловік намагався переплисти Дніпро і зник: пошуки тривають третю добу
У Вишгороді чоловік намагався переплисти Дніпро і зник: пошуки тривають третю добу
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua