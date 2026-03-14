Комбінована атака на Київщину: зафіксовано численні пожежі
Найважчі наслідки зафіксовані у Броварському районі
У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. Про наслідки повідомили в КОВА, пише «Главком».
Броварський район
Найважчі наслідки зафіксовані у Броварському районі. Там загинули двоє людей, ще вісім – дістали поранення.
Під час атаки пошкоджено будівлю гуртожитку, виробничі об’єкти та складські приміщення.
Вишгородський район
У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждала одна людина.
Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа у складських приміщеннях.
Обухівський район
В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку. Біля будівлі загорілися автомобілі.
Бучанський район
У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа у приватному житловому будинку.
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.
Влада закликає мешканців області перебувати в укриттях та безпечних місцях, оскільки ворожа атака станом на 05:30 триває.
Коментарі — 0