Комбінована атака на Київщину: зафіксовано численні пожежі

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. Про наслідки повідомили в КОВА, пише «Главком».

Броварський район

Найважчі наслідки зафіксовані у Броварському районі. Там загинули двоє людей, ще вісім – дістали поранення.

Під час атаки пошкоджено будівлю гуртожитку, виробничі об’єкти та складські приміщення.

Вишгородський район

У Вишгородському районі внаслідок атаки постраждала одна людина.

Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа у складських приміщеннях.

Обухівський район

В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку. Біля будівлі загорілися автомобілі.

Бучанський район

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа у приватному житловому будинку.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Влада закликає мешканців області перебувати в укриттях та безпечних місцях, оскільки ворожа атака станом на 05:30 триває.