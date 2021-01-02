На Київщині зафіксували новий спалах пташиного грипу

Мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, просять з розумінням віднестись до дій фахівців

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила про запровадження карантину

У Київській області у домогосподарстві смт Бородянка Бородянського району зафіксовано вірус пташиного грипу. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Також на Київщині збільшено зони захисту та нагляду. Зокрема, до зони захисту потрапило безпосередньо саме селище Бородянка, а до зони нагляду такі населені пункти Бородянського району як: с. Качали, с. Шибене, с. Небрат, с. Нове Залісся, с. Берестянка, с. Здвижівка, с. Бабинці, с. Буда-Бабинецька, смт Клавдієво-Тарасове, с. Пороскотень, с. Пилиповичі, с. Нова Гребля, с. Вабля, с. Дружня, с. Галинка, с. Загальці, хутір Михайлівський (Михайленків), дачний масив «Ближні сади», а також птахогосподарства ФГ «Велес Фудс», ТОВ «Нувель» та ТОВ «ВТК Ранко».

Мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, просять з розумінням віднестись до дій фахівців та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення грипу птиці на інші території. А при ознаках захворювання чи незвичній поведінці птиці, у випадку масової загибелі необхідно терміново сповістити у відповідну службу у своєму районі або області.

Наразі, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці.

Грип птиці, це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення. На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100 %. Крім того, наразі лікування пташиного грипу не розроблено.

Захворювання призводить до значних економічних збитків, які пов’язані зі смертністю тварин та знищенням поголів’я птахів в епізоотичному осередку.

Крім того, на «пташиний грип» можуть хворіти люди. Так, одночасна циркуляція людських типів вірусів грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і високопатогенних штамів пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанта вірусу пташиного грипу H5N1, що є небезпечний для людини.

Нагадаємо, що на Миколаївщині виявили пташиний грип на двох фермах.