Куровська була волонтеркою і допомагала жителям Київщини

Під час волонтерської поїздки на Київщині загинула колишня директорка Інституту законодавства Верховної Ради Ілона Куровська. Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

Стало відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України Ілона Куровська займалася допомагала жителям Київщини. Під час однієї з волонтерських поїздок вона загинула.

Куровська була колишньою директоркою Інституту законодавства Верховної Ради, мала ступінь доктора юридичних наук.

Також нагадаємо, що у бою з російськими окупантами загинув український поет Юрій Руф.

Додамо, що за офіційними даними в Україні від початку війни загинула 161 дитина.

Крім того, на Луганщині рашисти обстріляли волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу.

Сьогодні Міноборони повідомило, коли можна повернутисядо звільненої Київської області. Громадян просять очікувати на офіційний дозвіл чи заяву від Генштабу.