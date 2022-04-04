Міноборони повідомило, коли можна повернутися до звільненої Київської області

Громадян просять очікувати на офіційний дозвіл чи заяву від Генштабу

Міністерство оборони закликає мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування. Громадян просять очікувати на офіційний дозвіл чи заяву від Генштабу, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону.

«Попри те, що Київська область дійсно звільнена від ворога, на сьогодні не рекомендується повертатися жителям у свої домівки тому, що проводиться зачистка і розмінування», – наголосила Маляр.

Вона зазначила, що окупанти дійсно залишили багато мін і є трагічні випадки, коли люди підриваються на них.

«Потрібно почекати офіційного дозволу чи офіційної заяви від Генерального штабу про те, що можна повертатися до своїх домівок», – пояснила Маляр.

Нагадаємо, українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області. Українські Збройні сили повернули під контроль Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти.

Також мер Києва Віталій Кличко радить не поспішати з поверненням до столиці.