Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 червня

Музей гетьманства проведе цікавий квест для дітлахів

Цими вихідними, 7-8 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у музеї «Київська фортеця» триває виставка фоторобіт офіцерки Оксани Чорної «Наші будні бойові». Театр оперети запрошує переглянути легендарну виставу «Запорожець за Дунаєм», а Театр «Колесо» запрошує на виставу «Пристрасті дому пана Г.-П.».

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 7-8 червня:

Зміст

Музеї

7 червня – кураторська екскурсія виставкою «Тіні старого Києва»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

7-8 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 червня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського;

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони».

8 червня – музейне заняття та майстер-клас у парку «Українська дитяча іграшка»;

до 30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 22 червня – виставка «White Shadow – Біла Тінь: Художній світ вистави».

7 червня – лекція мистецтвознавиці Катерини Липи з циклу «Ампір і класицизм»;

до 30 червня – виставка Tempo Primo.

8 червня – літературна вітальня Олени Смовженко «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність»;

до 10 червня – виставка Ellen Orro;

до 15 червня – виставка Віктора Зінченка.

7 червня – відкриття виставки Олександра Сіренка «Погляд у вічність» (Голосіївський мануар);

8 червня – концерт вокальної музики «Українські романси» у виконанні людей з інвалідністю (Голосіївський мануар).

до 15 червня – персональна виставка «Амоніузм, Амоністи та …прикраси», Ольга Шинкаренко.

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори І.Т. Гончара з колекції НМДМУ;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

Кураторська екскурсія виставкою «Саїнська зозулька. Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ – ХХ століть»

Виставка презентує пам’ятки музейної колекції сорочок з різних регіонів країни – Полтавщини, Східного Поділля, Чернігівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Київщини, Буковини, Закарпаття, Рівненщини. У вас буде можливість дізнатися про особливості кроїв традиційних українських сорочок, побачити різноманіття чоловічих та жіночих святкових строїв.

Головний акцент виставки – орнаментальні мотиви! Відвідувачі музею ознайомляться з рідкісними зразками народних орнаментів та дізнаються, які з них українці ХІХ – початку ХХ століть називали «саїнська зозулька», «кривий Іванко», «мутелики», «криничка», «чорна хмара», «п’явки», «бесаги», «реп’яшки», «орлики», «ружі», «звізди», «вуж», «овес», тощо.

Коли: 7 червня, 14:00.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 29

7 червня – дитячий освітньо-розважальний квест «По гарячих слідах»;

до 10 червня – колективна виставка живопису «Квітучі сади України»;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та Комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

7-30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Виставка сценографії Людмили Нагорної

Людмила Нагорна як художниця театру почала працювати з 1985 року переважно у жанрі музичної драми. В Оперному театрі для дітей та юнацтва, вона реалізувала понад 40 різних оперних творів та мюзиклів.

Художниця створила костюмовані образи для вистав-бестселерів, які можна побачити і сьогодні, серед яких «Кайдашева сім’я» та «Наталка-Полтавка» у Театрі ім. Івана Франка. Розробила візуальне втілення експериментальних вистав режисера Андрія Приходька «Трагедокомедія о воскресенії мертвих» (2002) та «Каїн» (2003) театр у фойє в Театр ім. І. Франка.

На сцені Молодого театру реалізувала костюмографічний компонент знакових постановок «Московіада» (2006) та «Четверта сестра» (2008) режисера Станіслава Мойсеєва. Важливим проєктом у творчому доробку мисткині є створення костюмів для опери «Запорожець за Дунаєм» у Львівському оперному театрі у рамках проєкту Василя Вовкуна «Український прорив».

В експозиції представлені ескізи та строї з доробку Людмили Нагорної, які ретроспективно демонструють її творчий шлях.

Коли: 7-8 червня, з 10:00 до 17:00.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, Лаврська, 9, корп. 26.

7-13 червня – виставка «Художня слава Кривого Рогу. Український імпресіонізм другої половини ХХ століття» (твори криворізьких художників із колекції Віталія Лиса);

7-18 червня – персональна виставка «Танок води і світла» Олени Хохрякової.

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

8 червня – благодійний концерт кобзарів та лірників із різних регіонів України «Кобзарська Трійця»;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці», м. Чернівці);

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

субота – майстерня писанкарства.

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст. До свята Великодня:

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 20 червня – фотовиставка «Дитинство засмучене війною» (до Міжнародного дня захисту дітей, у межах проєкту «Ми діти твої, Україно»);

до 20 червня – виставка дитячих робіт «Мрії дитинства» (до Дня вшанування пам’яті дітей, що загинули під час військових конфліктів).

Виставка світлин «Наші будні бойові»

У «Київській фортеці» проходить виставка фоторобіт Оксани Чорної, офіцерки служби зв’язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені Князя Володимира Мономаха «Наші будні бойові».

Коли: 7-18 червня, з 10:00 до 17:00; п'ятниця з 10:00 до 16:00 год.

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вулиця Госпітальна, 24-А, Камінна зала.

7 червня – гостини «Лисенки (неофіційні)»;

8 червня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 15 червня – виставка «Київ. Ритми»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

8 червня – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

щосуботи та щонеділі працює Музейний дворик;

щосуботи – «Літні етюди. Суботній скетчинг у Ханенків», скетчингові сесії в музейному дворику;

щонеділі – «Читай-дворик», авторські читання, розмови, артмайстерні для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;

щосуботи та щонеділі – вуличні екскурсії;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

Театри

7 червня – українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи The Play That Goes Wrong «З цією виставою щось не так»;

7 червня – колективне сновидіння «Дім»;

8 червня – пікантна комедія «Ідеальна пара»;

8 червня – гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього «Копи проти Равликів».

7 червня – лірична фантазія «Каракулі Каракуля»;

8 червня – музична казка «Білосніжка»;

Дитячий простір «У світі казок»:

7 червня – вередлива казка «Принцеса на даху».

8 червня – хіт-вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

8 червня – вистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour»;

8 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

8 червня – балет на дві дії «Білосніжка».

7, 8 червня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

7 червня – французька комедія «Тітонька на мільйон»;

8 червня – фатальна подорож «Момент».

8 червня – вистава «Сорочинський ярмарок».

«Запорожець за Дунаєм»

Опера «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського, написана у 1863 році, є знаковим твором, що оспівує прагнення українців до свободи та рідної землі. Сюжет розгортається після руйнування Запорозької Січі Катериною II, коли козаки змушені були оселитися за Дунаєм, під владою Османської імперії. Центральні персонажі – дотепний Іван Карась та його дружина Одарка, а також закохана пара Андрій та Оксана – символізують незламний дух народу, який попри вигнання зберігає свої звичаї та мріє про повернення додому. Завдяки хитрощам Карася, який зустрів турецького султана, запорожці врешті отримують дозвіл повернутися на рідні землі.

Коли: 8 червня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

«Пристрасті дому пана Г.-П.»

Неповторна атмосфера кафе-театру переносить глядача у гостинну вітальню пана Гриценка-Перепелиці. Талановитий акторський ансамбль, оригінальність сценічного майданчика та класичний водевільний сюжет зроблять вечір незабутнім.

Водевіль «Сужена – не огужена!» (1881 р.) – перший драматичний твір письменниці Ольги Петрівни Косач (дівоче прізвище Драгоманова). З 12 років Ольга навчалась у Київському пансіоні благородних дівиць, блискуче володіла французькою та німецькою мовами, бездоганно знала зарубіжну літературу, любила грати на музичних інструментах. Всі свої твори підписувала псевдонімом – Олена Пчілка. В архівах збереглося 18 п'єс, що були написані видатною українкою.

Коли: 8 червня, 19:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

«Цілуй мене, Кет»

Бродвейський мюзикл Коула Портера, відомого американського композитора, обійшов багато сцен світового театру. Це фактично постановка, зіграна в постановці. Герої мюзиклу – актори, що працюють над постановкою «Приборкання норовливої» У. Шекспіра. Ця забавна рекурсія надає йому ще більше символізму, чуттєвості і реалістичності. Адже це – життя звичайних людей і людей на сцені, життя кожного з нас, в якій трапляються найдивніші речі.

Герої сюжету – молодий режисер і актриса. Хлопцеві доводиться використовувати всю свою винахідливість і фантазію, щоб нарешті домогтися руки своєї ревнивої і темпераментної коханої. Тут є все – суперництво примадонн, закулісні інтриги, службові романи і сценічні курйози. Адже актори, з рештою, такі ж люди, як і їх глядачі.

Коли: 7 червня, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

7, 8 червня – романтична комедія «Salida Cruzada – вісім кроків танго».

Бібліотеки

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

7-8 червня – виставка картин Геннадія та Тетяни Пугачевських «Київ та квіти».

7 червня – майстер-клас для покращення емоційного стану «Що таке стрес і як з ним боротися?».

7-8 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

7-8 червня – триває виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової.

8 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (за реєстрацією);

8 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

7-8 червня – виставка медитативного малювання до Дня Києва;

постійно діючий етнографічний простір вишивки та побуту;

постійно киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

постійно кімната-музей Д.М. Гнатюка;

постійно виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

постійно виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

Концерти

«ТІК – 20 років»

8 червня 2025 року на Поляні ВДНГ біля «Саду гамаків» відбудеться ювілейний концерт гурту «ТІК». Грандіозна музична подія відбудеться на честь 20-річчя музичної історії гурту «ТІК» під київським небом. Гурт заспіває пісні, які ми пам'ятаємо зі шкільних років, які слухали в навушниках у маршрутках, співали під гітару, під які танцювали на весіллях. Готуймося підспівувати на весь голос пісні «ТІК»: «Вчителька», «Олені», «Сірожине пірожине», «Весела пісня», «Білі троянди», «Свєта».

Коли: 8 червня, 19:00

Місце проведення: Поляна ВДНГ та сад гамаків.

Yaktak у Sosnovel

Yaktak – артист, пісні якого звучать у серці кожного: коли щасливий, коли боляче, коли закоханий. «Ендорфін», «Небо», «Погляд», «Уночі» – треки, які стали музикою твого життя. І тепер – вони звучатимуть наживо.

Є дні, які ти просто пам’ятаєш. А є ті, які тебе змінюють. Це буде саме такий вечір, запевняють організатори.

Коли: 7 червня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Sosnovel, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Воропаїв (30 км від Києва), вул. Київська, 100.

Стендапи

Імпровізаційне шоу Королі Крінжу»

У суботу відбудеться вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу». Underground Standup Club – легендарне місце, в прекрасному закладі Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний Квадрат».

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Антон Стенюк. Конор МакГрегор Українського стендапу. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Кожний виступ наповнений іронічними інтерактивами з глядачами та імпровізацією. Один із Королів Крінжу.

Свят Загайкевич – засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Коли: 7 червня, 16:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Вечір Імпровізації Алли Волкової та Насті Ткаченко

Вечір Імпровізації Алли Волкової та Насті Ткаченко – це незабутня подія для всіх, живе спілкування та справжні емоції. Алла Волкова та Настя Ткаченко будуть імпровізувати на сцені удвох. Талановиті комікеси з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами.

«Будьте впевнені, що перший ряд буде найгарячішим місцем у залі, тому не зволікайте і приходьте трішки раніше, аби отримати найкраще місце і насолодитися морем сміху», – закликають організатори.

Коли: 7 червня, 19:30

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Нагадаємо, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства». Експозиція включає 14 дитячих історій та малюнків, створених до та під час повномасштабного вторгнення. Ілюстрації відображають внутрішній світ дітей, їхні переживання через війну та, водночас, віру в добро та надію у майбутнє.