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В Одесі чоловік порізав співробітника ТЦК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Одесі чоловік порізав співробітника ТЦК
Справа щодо цього нападу наразі розслідується Службою безпеки України
фото з відкритих джерел

На вимогу надати документи громадянин Одеси відповів агресією та вчинив спробу втекти

Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки повідомив про збройний напад на військовослужбовця – співробітника ТЦК вдарили ножем. Про це передає «Главком».

Повідомляється, що 12 червня в Одесі група представників ТЦК та СП і Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. 

На вимогу надати документи громадянин відповів агресією й відмовився та вчинив спробу втекти. Під час втечі громадянин застосував холодну зброю, завдавши ножового поранення військовослужбовцю ТЦК та СП.

Зрештою чоловіка затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення. Громадянина доставили до відділення поліції для подальшого проведення слідчих дій.

Зазначається, що наразі життю та здоров'ю пораненого військовослужбовця нічого не загрожує, йому надали вся необхідну медична допомога.

«Ми розцінюємо цей злочин як перетин усіх червоних ліній. Застосування зброї проти представника Збройних Сил України, який знаходиться при виконанні службових обов'язків із захисту держави, – це напад, який не має і не може мати жодних виправдань. Це прямий удар по здатності країни до самозахисту. Особливо цинічним є те, що громадянин, замість виконання простого законного обов'язку пред'явити документи, обрав шлях насильства. Така поведінка є прямим наслідком впливу деструктивних наративів, що цілеспрямовано поширюються в анонімних інтернет-спільнотах. Ці спільноти часто є інструментом російських спецслужб, головна мета яких – зірвати мобілізацію, посіяти хаос, розколоти українське суспільство та, як наслідок, послабити обороноздатність нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Справа щодо цього нападу наразі розслідується Службою безпеки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя представника ТЦК

На Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків. 

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Теги: ТЦК документи напад злочин поранення Одеса

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