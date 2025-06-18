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Сервіс продажу авто в «Дії»: українці масово ігнорують цифровізацію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сервіс продажу авто в «Дії»: українці масово ігнорують цифровізацію
Найчастіше українці користувалися послугою для продажу легковиків
фото: Дія

Продаж авто в Дії: зручність чи недовіра? Статистика показує, що українці все ще обирають «папір»

Послуга переоформлення автомобіля в застосунку «Дія», що мала б значно спростити життя продавцям та покупцям, поки що не здобула популярності серед українців. Незважаючи на можливість дистанційного оформлення без візиту до сервісного центру МВС та опційний експертний огляд, більшість водіїв досі надають перевагу традиційним «мокрим» печаткам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут дослідження авторинку.

Цифри говорять самі за себе: 80% оформлень – офлайн

Статистика використання послуги з продажу авто в Дії від травня-2024 до травня-2025
Статистика використання послуги з продажу авто в Дії від травня-2024 до травня-2025
інфоргафіка: Інститут дослідження авторинку

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували відкриті дані ГСЦ МВС за період з травня 2024 року по травень 2025 року, щоб оцінити рівень використання послуги з продажу авто в «Дії». Дослідження охопило переоформлення легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів, за умови, що це був перший (і єдиний) продаж такого транспортного засобу протягом року.

Загалом, у середньому, близько 79,5% переоформлень авто відбувалися через класичний візит до сервісного центру МВС, тоді як лише 20,5% – через «Дію». Частка дистанційного оформлення коливалася від 15% до 25% і не демонструє подальшого зростання. Винятком стали лише травень минулого року, коли спостерігалася інтенсивна хвиля перереєстрацій, та грудень-січень, коли послуги були недоступні через кібератаку.

Які авто переоформлюють через Дію та найпопулярніші марки

Найчастіше українці користувалися послугою для продажу легковиків – 92,1% від усіх дистанційних переоформлень. Мотоцикли становили 7,7%, а мопеди – лише 0,2%.

Десятка найпопулярніших марок, що пройшли через дистанційне оформлення цього року, є досить звичною для вторинного ринку загалом:

  • Volkswagen
  • BMW
  • Ford
  • Renault
  • Skoda
  • Audi
  • ВАЗ
  • Opel
  • Nissan
  • Mercedes-Benz

Нагадаємо, девʼять водіїв втратили право кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

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Теги: автомобіль Дія Україна

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