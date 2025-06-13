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Суд визнав, що Трамп перевищив повноваження, ввівши війська до Каліфорнії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Суд визнав, що Трамп перевищив повноваження, ввівши війська до Каліфорнії
Трамп мобілізував тисячі нацгвардійців та сотні морпіхів через протести
колаж: glavcom.ua

Дії Трампа були незаконними

Окружний суд США Північного округу Каліфорнії визнав, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли наказав ввести війська до Каліфорнії через протести. Рішенням поділився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, передає «Главком».

«Трамп наказав, щоб підрозділи Національної гвардії Каліфорнії були федералізовані, і, таким чином, узяв на себе контроль над цими силами. На цьому ранньому етапі провадження суд повинен визначити, чи дотримався президент встановленої Конгресом процедури для таких дій.

Він цього не зробив. Його дії були незаконними – як за межами його законних повноважень, так і в порушення Десятої поправки до Конституції США. Таким чином, він має негайно повернути контроль над Національною гвардією Каліфорнії губернатору штату», – йдеться в рішенні суду.

Суд визнав, що Трамп перевищив повноваження, ввівши війська до Каліфорнії фото 1

Нагадаємо, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом конфліктує з Дональдом Трампом через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Каліфорнії після протестів проти депортації – та деяких заворушень – у Лос-Анджелесі.

Ньюсом виступив із публічним зверненням, звинувативши Дональда Трампа у зловживанні владою та закликав американців протистояти президенту США.

Трамп також запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Тоді губертатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що звернеться до суду з позовом на президента США Дональда Трампа.

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Теги: суд США Дональд Трамп протест

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