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На Київщину насувається похолодання. Укргідрометцентр обіцяє до -6°

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщину насувається похолодання. Укргідрометцентр обіцяє до -6°
Заморозки до середини квітня — явище звичайне
фото: glavcom.ua

8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України

В «Укргідрометцентрі» попередили про різке похолодання, яке мешканці Київщини відчують вже через добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр

Погіршення погоди очікується внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення на території України активного циклону.

Повідомляється, що вже 6-7 квітня у  Київській області випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см ), на дорогах ожеледиця.

Нічна температура буде знижуватися до заморозків 0-6°.

8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.

В «Укргідрометцентрі» попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах.

Як нагадали синоптики, заморозок – це явище, яке характерне для перехідних періодів від зими до літа та від літа до зими. Зазвичай заморозком називають короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту до 0°С і нижче на фоні сталої додатної температури.

Заморозки найчастіше відмічаються у нічні або ранкові години  за ясної, тихої погоди, коли створюються умови для інтенсивного радіаційного вихолоджування земної поверхні та приземного шару повітря. Вони можливі також внаслідок загального похолодання. Небезпечні заморозки переважно мають адвективно-радіаційний характер. 

Нагадаємо, столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму. 

Раніше повідомлялося, що цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів. 

Теги: Україна Укргідрометцентр повітря погода весна Київ Закарпаття

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