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Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото)
Зазвичай абрикоси у Києві цвітуть у квітні
фото: glavcom.ua

Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів

У Києві розпочався один з найприємніших моментів ранньої весни – цвітіння абрикосів. Ці дерева легко можна знайти чи не у кожному столичному дворі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

В залежності від того, скільки сонця дісталося рослині, дерева або повністю вкриті цвітом, або ледь починають розквітати. 

Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 2
фото: glavcom.ua
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 3
фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що переважна кількість дерев вже доволі старі, молодих рослин мало. 

Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 4
фото: glavcom.ua
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 5
фото: glavcom.ua
Перші абрикоси зацвіли у Києві
Перші абрикоси зацвіли у Києві
фото: glavcom.ua

Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів, цей період залежить від температури повітря та інших чинників, тож цими вихідними варто поспішити побачити неймовірну красу у місті. 

Окремі дерева цвітуть неймовірно густо. 

Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 6
фото: glavcom.ua
Доросле абрикосове дерево біля багатоповерхівки повністю вкрилося цвітом
Доросле абрикосове дерево біля багатоповерхівки повністю вкрилося цвітом
фото: glavcom.ua
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 7
фото: glavcom.ua
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 8
фото: glavcom.ua
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 9
фото: glavcom.ua
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото) фото 10
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у минулому році абрикоси у Києві зацвіли на початку квітня. У цьому році у Києві аномально рано розквітла форзиція. Її квіти розпустилися в середині березня. 

Як повідомлялося, цьогорічна зима тривала всього 24 дні. Це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала. 

До слова, 24 березня Київ оголосив про завершення опалювального сезону. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. За словами мера, з 24 березня розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

Теги: весна Київ абрикоси квіти

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