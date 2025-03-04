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Зупинка військової допомоги від США. Глава МЗС Естонії пояснив, що це означає для Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зупинка військової допомоги від США. Глава МЗС Естонії пояснив, що це означає для Європи
Маргус Цахкна зробив заяву щодо допомоги Україні
фото: МЗС Естонії

Цахкна підкреслив, що уряд Естонії вже ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейських партнерів збільшити військову допомогу Україні, щоб компенсувати зупинку підтримки з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт МЗС Естонії.

«Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир», – сказав Цахкна.

Цахкна також підкреслив, що уряд Естонії вже ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року, зокрема, терміново поставити 10 тис. артилерійських снарядів: «Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу».

Цахкна зазначив, що одним із шляхів залучення додаткових коштів для допомоги Україні є використання заморожених активів Росії. Оскільки більшість «цих активів знаходяться в Європі, саме Європа повинна відігравати ключову роль у вжитті заходів та перенаправленні цих коштів на підтримку України. Заяви про те, що немає юридичної можливості використовувати заморожені російські активи, є безпідставними. Минулого тижня я поділився з моїми європейськими партнерами естонським дискусійним документом, який пропонує чітке рішення щодо використання цих активів. Політичне рішення про використання заморожених активів необхідне до наступного крайнього терміну продовження санкцій проти Росії в червні», – сказав міністр.

Маргус Цахкна наголосив, що агресор, який є єдиним винуватцем війни, повинен відчувати тиск, а жертва агресії повинна бути рішуче підтримана: «Адже тільки таким чином можна змусити Росію відмовитися від своїх цілей і досягти тривалого миру в Україні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на Bloomberg.

Згодом стало відомо, що зупинка військової допомоги в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

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Теги: військова допомога Україна США Дональд Трамп Європа МЗС Естонія

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