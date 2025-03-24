Путін може вдарити по миротворцях. Експосол у США спрогнозував поведінку російського диктатора

Дипломат: Миротворчий контингент не стане серйозним фактором стримування у подальшій агресії

Попри погодження 30-денного припинення вогню, Росія продовжує ракетні та дронові атаки по Україні та б’є по українській інфраструктурі. Колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур у інтерв’ю «Главкому» попередив – навіть іноземні миротворці, надсилання яких в Україну наразі обговорюється європейським союзниками, можуть не зупинити державу-агресора.

Путін буде намагатися чинити провокації чи навіть задавати ударів проти миротворчих підрозділів, вважає Шамшур. На його думку, так російський диктатор хоче перевірити рішучість Заходу – «подивитися, якою буде реакція на ці його акції». І якщо західні лідери обмежаться лише заявами, очільник РФ діятиме дедалі жорсткіше: «І якщо він [Путін] побачить, що ці військові контингенти, країни, які вони представляють, реагуватимуть переважно публічними заявами, не вдаючись до активних контрдій, то їхня [миротворча] присутність також не стане серйозним фактором стримування у подальшій агресії».

Раніше «Главком» повідомляв, що в української влади вже є список країн, готових відправити військові контингенти.

Про готовність відправити в Україну своїх військових для забезпечення режиму припинення вогню повідомляли Велика Британія, Німеччина, Франція.

А очільник британського МЗС Девід Леммі заявив, що кремлівський ватажок Путін не повинен мати право вето на присутність європейських миротворців в Україні у разі укладення угоди про припинення війни.