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Путін може вдарити по миротворцях. Експосол у США спрогнозував поведінку російського диктатора

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Путін може вдарити по миротворцях. Експосол у США спрогнозував поведінку російського диктатора
Путін хоче своїми провокаціями перевірити рішучість Заходу
фото: AP

Дипломат: Миротворчий контингент не стане серйозним фактором стримування у подальшій агресії

Попри погодження 30-денного припинення вогню, Росія продовжує ракетні та дронові атаки по Україні та б’є по українській інфраструктурі. Колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур у інтерв’ю «Главкому» попередив – навіть іноземні миротворці, надсилання яких в Україну наразі обговорюється європейським  союзниками, можуть не зупинити державу-агресора.

Путін буде  намагатися чинити провокації чи навіть задавати ударів проти миротворчих підрозділів, вважає Шамшур. На його думку, так російський диктатор хоче перевірити рішучість Заходу – «подивитися, якою буде реакція на ці його акції». І якщо західні лідери обмежаться лише заявами, очільник РФ діятиме дедалі жорсткіше: «І якщо він [Путін] побачить, що ці військові контингенти, країни, які вони представляють, реагуватимуть переважно публічними заявами, не вдаючись до активних контрдій, то їхня [миротворча] присутність також не стане серйозним фактором стримування у подальшій агресії».

Раніше «Главком» повідомляв, що в української влади вже є список країн, готових відправити військові контингенти.

Про готовність відправити в Україну своїх військових для забезпечення режиму припинення вогню повідомляли Велика Британія, Німеччина, Франція. 

А очільник британського МЗС Девід Леммі заявив, що кремлівський ватажок Путін не повинен мати право вето на присутність європейських миротворців в Україні у разі укладення угоди про припинення війни. 

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Теги: миротворці Україна путін

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