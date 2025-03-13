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Лукашенко пригрозив Україні та Європі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лукашенко пригрозив Україні та Європі
Лукашенко зробив заяву про домовленості США та РФ
фото: ТАСС

Лукашенко: «Труба» Європі і Україні разом узятим

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко «пророкує» невтішний розвиток подій для Європи та України, якщо Росія і США «домовляться». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Що стосується позиції, то у нас вона одна... але знову ж таки, якщо хочете, таке «пророцтво», якщо росіяни, Росія домовиться зі США, «труба» Європі і Україні разом узятим», – сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент також заявив, що не треба війни.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні ввечері. Юрій Ушаков зауважив, що зустріч пройде у закритому форматі. Інших деталей переговорів він не розкрив.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь росія перемир'я США Україна Європа

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