«Київпастранс» про дивні дії слідчих: одні й ті ж документи витребувалися тричі

«Київпастранс» співпрацює із правоохоронцями та надає всі необхідні документи, навіть ті, що вже неодноразово надавалися

Протягом останніх днів на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки. Не стало винятком і комунальне підприємство «Київпастранс».

Підприємство вирішило прояснити ситуацію. «У підприємстві співробітники ДФС та прокуратури проводять обшуки в рамках провадження, по якому правоохоронцям неодноразово надавались затребувані документи. Перший запит від ДФС «Київпастранс» отримав 26 січня. У відповідь були надані всі затребувані документи ще 4 лютого. 16 квітня підприємство отримало ухвалу Шевченківського райсуду про надання тих же документів. 5 травня на виконання рішення суду, документи були надані», – йдеться у повідомленні комунального підприємства.

За інформацією «Київпастрансу», у рамках цього провадження представники керівництва комунального підприємства неодноразово за першим викликом приходили на допити за вказаним провадженням.

«І 13 травня ми отримали ухвалу на обшук та виймання знову ж тих самих документів, що й двічі до цього. Слідчі на запитання, навіщо зараз виймати вже надані документи, відповіли мовчанням. Ми завжди допомагаємо правоохоронним органам та надаємо всі необхідні документи. І цього разу – не виняток. «Київпастранс» надалі співпрацюватиме з правоохоронцями та надаватиме всі необхідні документи – стільки разів, скільки треба. Якщо таким чином розслідування відбуватиметься ефективніше», – додали у комунальному підприємстві.

Як повідомлялося, 13 травня Державна фіскальна служба і представники прокуратури проводили обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київпастранс» та підрядного комерційного підприємства.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.