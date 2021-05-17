Команди на обшуки надходили з Банкової – Кличко

Кличко переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію міської влади та його особисто

Минулого тижня правоохоронці прийшли на комунальні підприємства столиці за тими матеріалами, які міська влада їм передавала вже раніше. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Інтер».

Тому, на думку Кличка, такі дії спрямовані виключно на дискредитацію міської влади.

«Боротьба з корупцією була і залишається нашим ключовим пріоритетом. І ми робимо все можливе, аби процеси управління були абсолютно прозорими і зрозумілими. За останніх кілька років ми здійснили 385 внутрішніх фінансових аудитів і передали всі документи правоохоронним органам. І, що цікаво, минулого тижня раптово на велику кількість підприємств прийшли правоохоронці. За тими ж справами, які ми передали, вони хочуть знову вилучати документи, які вже в них є!» – підкреслив Кличко.

На його думку, «якось воно дивно виглядає».

«І я можу сказати, що з неофіційних джерел надходить інформація, що наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання. Я вважаю, такі дії спрямовані виключно на дискредитацію міської влади, на дискредитацію мене особисто. Бо ми бачимо маніпуляції і бомбардування багатьох наших підприємств за тими справами, які ми передали правоохоронцям кілька років тому. Чому до цього моменту нічого не робилося, а зараз раптово все почалося?» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.