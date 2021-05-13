Офіс президента відповів на «медійні спекуляції» Кличка

Михайло Подоляк про масові обшуки у Києві: насправді і близько немає ніякої політики і виборів, до речі, теж немає

Радник керівника Офісу президента зазначив, що Київ зараз проблемний

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагували на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

«Давайте відверто. «Політичні репресії», «силовий тиск», «влада розправляється з опонентами» – все це класика, як тільки починаються питання по суті. Насправді і близько немає ніякої політики і виборів, до речі, теж немає. Але є міська конкретика. Якість столичного життя», – цитує Подоляка «РБК-Україна».

За його словами, коли обговорюється Київ, мова повинна йти тільки про конкретні речі.

«Чи зручно користуватися містом, чи відчувається, що є дійсно хороші сервіси і дійсно якісна робота міської влади. Все, крапка. Тільки конкретика. Зручно/не зручно», – заявив Подоляк.

Він зазначив, що Київ зараз проблемний. Тому правоохоронці почали ставити конкретні питання про гроші та якість сервісу.

«Тому абсурдно намагатися обізвати конкретні юридичні дії умисною «політичною атакою». Більш того, якщо муніципальна влада добре менеджерує господарські питання, у неї немає часу на нескінченні медійні спекуляції», – наголосив представник Офісу президента.

За словами Подоляка, прокуратурою були виявлені махінації на десятки мільйонів гривень, за що відповідальні чиновники повинні будуть понести відповідальність.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

Як відомо, прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби прийшли з обшуками в комунальне підприємство «Київський метрополітен». Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Здійснено обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

13 травня пройшли обшуки у Департаменті містобудування та архітектури.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.