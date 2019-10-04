На мерії Києва з’явився банер «Ні капітуляції!» (фото)



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Банер на Київраді на підтримку акцій протесту проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» Фото: Людмила Крижановська, Facebook

Столична влада підтримала акцію протесту у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра»

Сьогодні, 4 жовтня, на будівлі київської мерії з’явився банер із написом «Ні капітуляції!». Банер вивішено над головним входом до будівлі.

Про це повідомляють кияни у соцмережі.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходила акція «Ні капітуляції!».

Як інформував кореспондент Главкома, на Банковій зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади.

Аналогічні акції відбулися також у низці міст України.

Активісти, які протестували проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» у рамках Мінських угод, оголосили про створення «Руху опору капітуляції» і скликають віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00.