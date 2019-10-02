«Ні плану Путіна!»: активісти висунули п’ять вимог до влади



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Акція протесту біля Офісу президента, 2 жовтня 2019 року Фото: Главком

Участь в акції беруть кілька тисяч осіб

У центрі Києва триває акція «Ні капітуляції!» проти підписання Україною «формули Штайнмаєра».

Участь в акції беруть кілька тисяч осіб. Мітингувальники вигукують: «Ні капітуляції!», «Ні плану Штайнмаєра!», «Ні плану Путіна!», «Ні відведенню військ!».

Один з учасників АТО закликав «не дозволити ЗСУ відступати на своїй землі» та «не допустити примирення зі злочинцями» ОРДЛО.

Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади, серед яких:

заборонити будь-який особливий правовий режим, що обмежує суверенітет України чи дію загальнонаціонального законодавства на окремих її територіях;

заборонити звільнення від відповідальності членів незаконних збройних формувань, які чинили важкі злочини на території України;

заборонити обиратися та бути обраними в органи влади усім членам незаконних збройних формувань чи колабораціоністських адміністрацій;

заборонити добровільну передачу під контроль незаконних збройних формувань, іноземних військ чи невстановлених бойовиків будь-яких населених пунктів на території України;

заборонити утворення чи існування будь-яких недержавних чи регіональних збройних формувань на території України;

заборонити визнання виборів будь-якого формату на території країни, яка не перебуває під військовим чи адміністративним контролем України.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходить акція «Ні капітуляції!».

Як передає кореспондент Главкома, наразі на Банковій вже зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

Джерело: Укрінформ