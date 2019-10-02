«Вову до Віті!» На Майдані кілька тисяч людей протестують проти капітуляції



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На Майдані - другий день протесту проти капітуляції Фото: Главком

Протестувальники вигукують «Вову до Віті» та «Зелю на палю»

У Києві на Майдані Незалежності другий вечір поспіль проходить акція «Ні капітуляці». Таким чином люди протестують проти узгодження владою «формули Штайнмаєра».

Як передає кореспондент Главкома, наразі на центральній площі столиці вже зібралося кілька тисяч осіб і люди ще прибувають.

Зокрема протестувальники вигукують «Вову до Віті», «Зелю на палю». Також організатори акції кажуть, що зараз вони ще дочекаються людей біля монументу Незалежності, «а потім всі ідуть на екскурсію до Офісу президента».

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.