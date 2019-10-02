«Україна не Квартал!» Біля Офісу президента розпочалась масова акція протесту



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Акція протесту біля Офісу президента, 2 жовтня 2019 року Фото: Главком

Люди скандують «Україна не Квартал!», «Геть Квартал!», «Моніко, виходь», «Разом нас багато, нас не подолати!», «Вово, виходь» тощо

Біля Офісу президента у Києві другий день поспіль проходить акція «Ні капітуляції!».

Як передає кореспондент Главкома, наразі на Банковій вже зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Люди закликають президента Володимира Зеленського відмовитися від впровадження плану щодо врегулювання війни на Донбасі за російським сценарієм, оскільки, це означатиме капітуляцію України перед агресором.

Люди скандують «Україна не Квартал!», «Геть Квартал!», «Моніко, виходь», «Разом нас багато, нас не подолати!», «Вово, виходь» тощо.

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.