«Ні капітуляції!» До акції протесту приєдналися Одеса, Дніпро і Чернівці



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В Україні проходять акції протесту

Жителі ще трьох міст приєдналися до всеукраїнської безстрокової акції «Ні капітуляції»

У Дніпрі, Одесі і Чернівцях проходять акції протесту проти узгодження владою «формули Штайнмаєра». Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Одесити мітингували в центрі міста і біля будівлі СБУ.

У Чернівцях висловити протест проти «формули Штайнмаєра» зібралися Національний корпус разом з громадськими організаціями, ветеранами АТО і волонтерами.

У Дніпрі до акції приєдналися ветерани полку Азов.

Раніше повідомлялося, що в Харкові протестують проти капітуляції. Харків приєднався до всеукраїнської безстрокової акції Ні капітуляції. На площі Свободи зібралося кілька сотень людей.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходить акція «Ні капітуляції!».

Як передає кореспондент Главкома, наразі на Банковій вже зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Активісти пообіцяли в середу знову вийти на протест.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.