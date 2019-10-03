«Ні капітуляції!»: активісти встановили намет на Майдані (фото)



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Намет встановлено біля Стели Незалежності Фото: Українськи новини

У Києві протестують проти підписання Україною «формули Штайнмаєра»

На Майдані Незалежності у Києві активісти, які протестують проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» у рамках Мінських угод, встановили агітаційний намет.

В наметі знаходиться один активіст, ще один біля неї.

Намет встановлено вчора ввечері, повідомляють Українські новини.

Активісти називають себе патріотами і, за їх словами, виступають проти капітуляції України у зв'язку з узгодженням «формули Штайнмаєра».

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходила акція «Ні капітуляції!».

Як інформував кореспондент Главкома, на Банковій зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади.

Аналогічні акції відбулися також у низці міст України.

Активісти, які протестували проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» у рамках Мінських угод, оголосили про створення «Руху опору капітуляції» і скликають віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00.

Нагадаємо, 1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції!».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції». До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.

Як відомо, журналіст Валерій Калниш опублікував у соцмережі документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.