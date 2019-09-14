На ралі в Румунії гоночний автомобіль в'їхав у натовп глядачів, є постраждалі



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В результаті аварії постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей

На одному з крутих віражів траси водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням і несподівано з'їхав з основної траси, в'їхавши у натовп глядачів

Гоночний автомобіль в'їхав у натовп глядачів під час проведення авторалі в румунському місті Крайова.

За попередніми даними, в результаті аварії постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей, повідомляє «Укрінформ».

Як проінформувала прессекретар Інспекторату з надзвичайних ситуацій повіту Долж Таня Вилчану, на одному з крутих віражів траси водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням і несподівано з'їхав з основної траси, в'їхавши у натовп глядачів, які спостерігали за перегонами на тротуарі.

Всі постраждалі були доставлені в місцеву лікарню, де їм була надана необхідна допомога. Їхньому життю нічого не загрожує.

Представники правоохоронних органів проводять комплексну перевірку на предмет належного забезпечення безпеки глядачів. Перевіряється також технічний стан автомобіля.

Як повідомлялося, 12 вересня на проспекті Перемоги, 45 біля станції метро «Шулявська» сталася смертельна аварія: маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який намагався перебігти дорогу в недозволеному місці.