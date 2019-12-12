Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)



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Займання сталося, коли тролейбус під'їхав на зупинку Фото: Олександр Лавриненко, Facebook

Рятувальники загасили вогонь до повного розповсюдження на тролейбус

У середу, 11 грудня, ввечері на Привокзальні площі біля Центрального залізничного вокзалу в Києві сталася надзвичайна подія.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У тролейбусі, що під’їхав на зупинку навпроти входу до вокзалу, сталася пожежа.

Рятувальники, які прибули на місце за викликом, встигли загасити полум‘я до повного розповсюдження вогню.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 листопада вранці сталося займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, що у Шевченківському районі столиці.