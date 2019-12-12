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    Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)

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    Займання сталося, коли тролейбус під'їхав на зупинку - Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)
    Займання сталося, коли тролейбус під'їхав на зупинку
    Фото: Олександр Лавриненко, Facebook

    Рятувальники загасили вогонь до повного розповсюдження на тролейбус

    У середу, 11 грудня, ввечері на Привокзальні площі біля Центрального залізничного вокзалу в Києві сталася надзвичайна подія.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    У тролейбусі, що під’їхав на зупинку навпроти входу до вокзалу, сталася пожежа.

    Рятувальники, які прибули на місце за викликом, встигли загасити полум‘я до повного розповсюдження вогню.

    Постраждалих немає.

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    Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)
    Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)
    Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)
    Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)
    Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)

    Нагадаємо, 8 листопада вранці сталося займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, що у Шевченківському районі столиці.

    пожежа Київ громадський транспорт ДСНС рятувальники вокзал
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