Біля Центрального залізничного вокзалу Києва загорівся тролейбус (фото)
Займання сталося, коли тролейбус під'їхав на зупинку
Фото: Олександр Лавриненко, Facebook
Рятувальники загасили вогонь до повного розповсюдження на тролейбус
У середу, 11 грудня, ввечері на Привокзальні площі біля Центрального залізничного вокзалу в Києві сталася надзвичайна подія.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
У тролейбусі, що під’їхав на зупинку навпроти входу до вокзалу, сталася пожежа.
Рятувальники, які прибули на місце за викликом, встигли загасити полум‘я до повного розповсюдження вогню.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, 8 листопада вранці сталося займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, що у Шевченківському районі столиці.