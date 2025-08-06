На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)

За дві години після демонтажу ринок працював, наче нічого не сталося

Сьогодні, 6 серпня, на столичній Оболоні комунальні служби провели демонтаж стихійного ринку, розташованого по вулиці Левка Лук’яненка, 12. Та вже о десятій ранку ринок працював у звичному режимі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Роботи розпочалися близько сьомої ранку. Працівники керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району Києва повантажили на трактор ящики, коробки та залишки меблів, які продавці використовували як прилавки. Після чого двірники ретельно підмели прилеглу території.

Комунальники за допомогою техніки вивезли сміття зі стихійного ринку вранці 6 серпня фото: glavcom.ua

Комунальники прибрали стихійний ринок вранці 6 серпня фото: glavcom.ua

Комунальники ретельно прибрали сміття, яке постійно залишав після себе стихійний ринок фото: glavcom.ua

Комунальники прибрали стихійний ринок вранці 6 серпня фото: glavcom.ua

Однак вже о десятій годині ранку ринок відновив свою роботу. На місці знову з'явилися ті самі прилавки, і всі продавці повернулися до торгівлі.

Стихійний ринок розташувався у зручному прохідному місці біля поліклініки та неподалік від метро фото: glavcom.ua

Продавці стихійного ринку неквапливо розкладають товари фото: glavcom.ua

Вже о десятій годині ранку стихійний ринок працював у звичайному режимі фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у столичному районі Оболонь, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Зокрема демонтовано торгові кіоски, які були розміщені вздовж пішохідної алеї, що веде до місцевої поліклініки. На алеї під час останнього ремонту було розплановано клумби, але замість квітів та декоративних кущів виросли МАФи.

До слова, після масштабного демонтажу незаконних МАФів біля станції метро «Мінська» в Оболонському районі проблему стихійної торгівлі повністю не вирішили. Тепер мешканці обурені значною кількістю квіткових наметів, які, на їхню думку, псують вигляд вулиці та створюють незручності.