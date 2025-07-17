Квітковий «Шанхай» біля метро «Мінська»: кияни обурені самовільною торгівлею

Палатки з живими квітами вишикувалися впритул до одного з виходів на станції метро «Мінська»

На столичній Оболоні МАФи прибрали, але біля метро просторіше не стало...

Після масштабного демонтажу незаконних МАФів біля станції метро «Мінська» в Оболонському районі проблему стихійної торгівлі повністю не вирішили. Тепер мешканці обурені значною кількістю квіткових наметів, які, на їхню думку, псують вигляд вулиці та створюють незручності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис місцевої жительки у соцмережі.

Дискусія розгорнулася після того, як Тетяна Березовська опублікувала допис, у якому звернула увагу на стихійну торгівлю квітами біля одного з виходів зі станції метро «Мінська».

«На Мінській, кажуть, що прибрали мафи. А це що за шанхай? Шість наметів з квітами, виглядає, м'яко кажучи, не привабливо. І це нікого не хвилює. Був охайний скляний кіоск з квітами, його прибрали. А ці намети привабливі, законні?», – обурилася жінка.

Допис Тетяни Березовської. На фото видно жовту лінію, яку свого часу малювали працівники метрополітену, окреслюючи територію, де стихійної торгівлі не повинно бути скриншот

Її допис викликав жваве обговорення серед мешканців району. Думки киян розділилися: частина користувачів активно підтримує обурення, інші коментатори вказують на давність проблеми та можливу «недоторканність» торговців. Є й ті, хто не бачить у квіткових наметів проблеми.

Дописувачі звертають увагу на те, що стихійка розповзлася далі, аніж видно на фото скриншот коментарів

За словами дописувачів, квітковий бізнес на цій локації існує десятки років скриншот коментарів

Аналогічна ситуація, за словами дописувачів, також на станції метро «Оболонь» скриншот коментарів

Квіти біля виходу з метро заважають не всім скриншот коментарів

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Дописувачі скаржаться, що продавці перекривають дорогу до метро, а коли підходять покупці і починають обирати квіти, пересування стає ще складнішим скриншот коментарів

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Ситуація залишається невирішеною, а квіткові намети продовжують викликати суперечки серед мешканців району, ускладнюючи вихід з метро та залишаючи після себе сміття.

Нагадаємо, у столичному районі Оболонь, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Зокрема демонтовано торгові кіоски, які були розміщені вздовж пішохідної алеї, що веде до місцевої поліклініки. На алеї під час останнього ремонту було розплановано клумби, але замість квітів та декоративних кущів виросли МАФи.