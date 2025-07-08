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Незаконні роботи на залишках палацу Розумовського у Києві: Мінкульт б'є на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Незаконні роботи на залишках палацу Розумовського у Києві: Мінкульт б'є на сполох
Мінкульт наголосив, що жодних дозволів на проведення робіт не надавав
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України/Facebook

Фундаменти палацу гетьмана Розумовського мають охоронний статус у трьох категоріях – історія, археологія та архітектура

До Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) надійшла інформація про незаконні роботи на об’єкті культурної спадщини – залишках палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського, зведеного наприкінці XVIII століття, які тривають попри попередню заборону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу міністерства.

Як повідомили у МКСК, представники Департаменту культурної спадщини вчора виїхали на місце за повідомленням про відновлення робіт. Хоча будівельної техніки на ділянці не виявили, факт попередніх робіт викликав обурення у місцевих мешканців, які звернулися до Національної поліції.

Мінкульт наголосив, що жодних дозволів на проведення робіт не надавав. Ще у квітні 2025 року відомство винесло припис про негайне припинення будь-яких земляних чи будівельних робіт та наклало на забудовника штраф у розмірі 170 тис. грн.

У міністерстві наголосили, що залишки палацу Кирила Розумовського офіційно внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та археології місцевого значення.

Наразі будівельні роботи на об'єкті припинили. 

Нагадаємо, у травні 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури України. Відтепер фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського отримали статус пам’ятки одразу в трьох категоріях – історія, археологія та архітектура. Це забезпечує комплексний державний захист, включно зі збереженням автентичних стін історичної споруди, а також заборону будь-якого будівництва на цьому місці.

Також Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління, що на Лук’янівці. Будівля 1910 року на вул. Дегтярівській, 7Б має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Будинок отримав охоронний статус у 1986 році. Утім, після закриття Лукʼянівського трамвайного депо у 2005 році тривалий час споруда пустувала.

До слова, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу. Суд підтвердив, що об’єкт має залишатися під охороною держави як пам’ятка історії та архітектури.

Теги: Київ архітектура демонтували Мінкульт

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