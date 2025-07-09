Власник видавництва «Наш Формат» розповів про збитки від російської атаки

За два-три тижні «Наш Формат» планує відновити роботу

Російські загарбники під час атаки на Київ 4 липня повністю знищили склад видавництва «Наш Формат». Загальні збитки разом із простоєм і переїздом у нове приміщення становлять не більш ніж $100 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власника Владислава Кириченка в коментарі Forbes.

За словами Кириченка вибуховою хвилею та уламками було зруйновано фасад будівлі, в якій розташовувався склад видавництва. Книжок майже не втратили, оскільки вони були в коробках. «Якісь 5% книг підмокли, а таких, щоб згоріли, практично немає», – зазначає він.

Як розповів власник, за два-три тижні видавництво планує відновити роботу. Для цього необхідно перевезти близько 300-350 тисяч книг, які зберігалися на складі.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські окупанти вкотре здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ, внаслідок чого було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат».

«Наш Формат» – український бренд, заснований у 2006 році, що включає видавництво «Наш Формат», яке спеціалізується на нехудожній літературі, а також багатобрендовий книжковий інтернет-магазин «Наш Формат». За роки роботи видавництво випустило понад 500 назв книг загальним накладом понад 2 мільйони 200 тисяч примірників. Станом на 2022 рік книжкову продукцію «Нашого Формату» можна було бачити у книгарнях Польщі, Італії, Литви, Швейцарії, Німеччини, США тощо.

Як повідомлялося, 17 червня Київ пережив чергову жорстоку атаку з боку російських окупантів. Серед постраждалих об'єктів виявилось видавництво «Український пріоритет».

До слова, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти.