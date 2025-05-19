Територія біля метро «Мінська» змінилася до невпізнаваності (фоторепортаж)

МАФи стояли на місці, де зараз видно розбиті клумби. Зліва – ринок, зправа – дитяча поліклініка та консультативно-діагностичний центр

Кіоски мали неохайний вигляд та створювали незручності для пішоходів

У столичному районі Оболонь, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця подій.

Зокрема демонтовано торгові кіоски, які були розміщені вздовж пішохідної алеї, що веде до місцевої поліклініки. На алеї було розплановано клумби, але замість квітів та декоративних кущів виросли МАФи.

Ці торгові ряди суттєво звужували пішохідну зону, створюючи значні незручності для мешканців. Особливо важко було батькам з дитячими візочками, яким доводилося буквально маневрувати між покупцями, припаркованими автомобілями, що підвозили товар, та самими кіосками.

Такий вигляд має алея після демонтажу МАФів фото: glavcom.ua

На фото можна побачити, що МАФи було розміщено поряд з ринком, тут же розташований виїзд із поліклініки. Місце доволі жваве і у пікові години тут було складно пройти.

Кіоски демонтовано і про них тепер нагадують лише комунікації, які не встигли прибрати.

Все, що залишилося від кіосків фото: glavcom.ua

Після демонтажу МАФів було проведено прибирання території. Також біля метро зникли стихійні ятки з овочами, але ящики, які зазвичай слугують за імпровізований прилавок, дбайливо складені під парканом сусіднього будинку і чекають на повернення «стихійки».

Пластикові ящики чекають на повернення стихійної торгівлі фото: glavcom.ua

На фото нижче можна побачити, який вигляд мала площа до демонтажу МАФів.

Такий вигляд мала ця локація до демонтажу кіосків фото: glavcom.ua

Кіоски закривали простір і мали неохайний вигляд фото: glavcom.ua

Власники кіосків не переймалися тим, який вигляд мала прилегла територія фото: glavcom.ua

Нагадаємо, на вулиці Вокзальній у Києві комунальні працівники проводять масштабний демонтаж МАФів і торгових павільйонів. Зокрема, комунальники прибирають територію місцевого гуртового ринку. За відгуками містян, ділянка і тимчасові конструкції засмічені та перебувають у занедбаному стані.

До слова, з початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд.