Пропагандисти РФ поширюють фейкове фото з акції у Києві

Другий день протесту у Києві. 23 липня 2025 року

Росія вкотре намагається посіяти розкол в українському суспільстві

Російські пропагандисти поширюють у мережі фото з мирної акції в Києві 22 липня. Вони створили фейкові зображення, що активісти нібито тримають плакати із символікою російського вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації.

Як повідомляється, ЦПД верифікував зображення, що поширюють пропагандисти РФ, та зʼясував – це фотошоп. За словами експертів Центру, ворог намагається виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був інший напис.

«Також росіяни додатково розганяють вкиди про те, що нібито Служба безпеки України збирає інформацію про учасників мирної акції в Дніпрі в обмін на промокод доставки піци та іншу «цінну винагороду». Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Допис Центру протидії дезінформації інфонрафіка: Центр протидії дезінформації

У ЦПД пояснили, що такі дії російських пропагандистів є черговою спробою РФ посіяти розбрат, а також розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.

Нагадаємо, учора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який проходив біля театру Івана Франка.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

До слова, Київська друкарня 24Print відмовилася виготовляти плакати для протесту проти закону №12414. Друкарня спершу прийняла замовлення та отримала оплату, але згодом відмовилася від виготовлення плакатів. Згодом працівники Антикорупційного центру прийшли до закладу, де побачили, що плакати таки надрукували. Однак працівники друкарні відмовилися віддавати їх через «регламент керівництва, який забороняє друк провокаційних матеріалів».