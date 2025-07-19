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У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
Дівчинку вилучили з небезпечного середовища
фото з відкритих джерел

Прокурори довели, що з 2019 по 2021 рік жінка для виготовлення дитячої порнографії використовувала власну 5-річну доньку

Ювенальні прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину мешканки Києва, яка протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку. Її спільника, якому вона передавала дитину для сексуальної експлуатації, також визнано винним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі. Такий же термін ув’язнення отримав і чоловік, її спільник, а також конфіскацію всього майна. Суд також задовольнив позови про відшкодування засудженими дитині по 300 тис. грн моральної шкоди.

Прокурори довели, що з 2019 по 2021 рік жінка для виготовлення дитячої порнографії використовувала власну 5-річну доньку. Вона знімала на телефон зґвалтування дитини та продавала ці матеріали в інтернеті. Згодом, познайомившись з чоловіком, вона передала йому свою малолітню доньку для сексуальної експлуатації та допомогла зґвалтувати дитину в обмін на грошову винагороду.

Матері інкриміновано низку статей Кримінального кодексу України, серед яких: ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітніх), ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 4, ч. 5 ст. 301 (у редакції до змін від 18.02.2021), ч. 1, ч. 4 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми), ч. 6 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 6 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Її спільнику інкриміновано ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 152, ч. 1, ч. 3 ст. 301 та ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України.

Дівчинку вилучили з небезпечного середовища, а матір позбавили батьківських прав.

Нагадаємо, поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом відео, на якому пасажирка вагона потяга червоної гілки київського метрополітену відкрито висловлювала підтримку країні-агресору. Поліцейські оперативно встановили особу жінки.

До слова, посадовиці Управління туризму та промоцій КМДА Марині Радовій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури. Жінка має можливість вийти під заставу в розмірі майже 1 млн грн. 

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Теги: зґвалтування суд Київ дитина

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У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
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