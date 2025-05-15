Столичний ТЦК прокоментував чутки про кайданки на мобілізованих, які потрапили в аварію

У ТЦК стверджують, що інформація що нібито мобілізовані були у кайданках є фейковою

У Київському ТЦК та СП стверджують, що аварію спровокував один із мобілізованих

Автомобіль київського ТЦК потрапив у ДТП через несподіваний рух керма одним із мобілізованих. У центрі повідомили про травмування військовослужбовців та спростували інформацію про кайданки у мобілізованих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

«В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП», – повідомили в центрі.

у ТЦК запевнили, що інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки не використовують.

«Внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись щоб надати постраждалим необхідну допомогу», – зазначили в центрі.

Також зазначається, що під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має.

Пояснення Київського міського ТЦК та СП щодо ДТП скриншот

Нагадаємо, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, запевнили у Харківському ОТЦК.

Раніше у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.

До слова, командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.