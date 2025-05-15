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Столичний ТЦК прокоментував чутки про кайданки на мобілізованих, які потрапили в аварію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичний ТЦК прокоментував чутки про кайданки на мобілізованих, які потрапили в аварію
У ТЦК стверджують, що інформація що нібито мобілізовані були у кайданках є фейковою
фото: Київський міський ТЦК та СП/Facebook

У Київському ТЦК та СП стверджують, що аварію спровокував один із мобілізованих 

Автомобіль київського ТЦК потрапив у ДТП через несподіваний рух керма одним із мобілізованих. У центрі повідомили про травмування військовослужбовців та спростували інформацію про кайданки у мобілізованих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

«В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП», – повідомили в центрі. 

у ТЦК запевнили, що інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки не використовують.

«Внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись щоб надати постраждалим необхідну допомогу», – зазначили в центрі.

Також зазначається, що під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має.

Пояснення Київського міського ТЦК та СП щодо ДТП
Пояснення Київського міського ТЦК та СП щодо ДТП
скриншот

Нагадаємо, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, запевнили у Харківському ОТЦК.

Раніше у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.

До слова, командувача військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.

Теги: ТЦК Київ ДТП мобілізація

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