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Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
Військовий пояснив, що дружить із Арестовичем 30 років
фото: Роман Ковальов/Facebook

Роман Ковальов стверджує, що Олексій Арестович є «патріотом та захисником українського народу»

 

Підполковник Роман Ковальов заявив, що відмовляється від ордену Богдана Хмельницького III ступеня на знак протесту проти санкцій, запроваджених щодо колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Як інформує «Главком», про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Військовий пояснив, що дружить із Арестовичем 30 років й упевнений: він є «патріотом та захисником українського народу», який має «власну картину світу та майбутнього України».

Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції фото 1

Ковальов, пославшись на статтю 107 Конституції України, заявив, що РНБО не наділена судовими чи правоохоронними повноваженнями. Крім того, за його словами, закон «Про санкції» передбачає, що вони можуть застосовуватися до громадян України лише в тому разі, якщо ті здійснюють терористичну діяльність.

Як пояснив офіцер, він не має «іншого шляху та ресурсів», аби привернути увагу суспільства до «кричущого порушення державою фундаментальних принципів прав та свобод громадянина», окрім як відмовитися від ордену Богдана Хмельницького III.

Цим орденом Ковальова нагородив президент Володимир Зеленський 12 грудня 2024 року.

Ще до повномасштабного вторгнення Ковальов критикував Зеленського, а згодом розповідав, що його звільнили зі служби, а Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру за непокору, писало видання «Новинарня».

Після допису Ковальова від своїх двох нагород відмовився також інший військовий – Тарас Задорожний. Він опублікував фотографію з медаллю за оборону міста Бахмут та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ. Однак, за словами Задорожного, коли він намагався подати рапорт про відмову від нагород, то йому сказали, що це «бляшанки», які «ніде не записуються й нічого не означають».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ. 

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

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Теги: санкції Володимир Зеленський Олексій Арестович військові орден

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