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Після акту вандалізму Алею Героїв на Майдані охороняє поліція зі зброєю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Після акту вандалізму Алею Героїв на Майдані охороняє поліція зі зброєю
Ткаченко зауважив, що озброєні патрульні біля меморіалу – це виключно функція забезпечення громадського порядку
фото: голова КМВА Тимур Ткаченгко/Facebook

У Києві після пошкодження світлин загиблих героїв на Алеї Героїв посилили охорону, від ранку там чергує поліція

Після вчорашнього інциденту на Майдані Незалежності, де жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих захисників, столична влада вжила оперативних заходів для посилення безпеки меморіалу.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка

Як повідомив глава КМВА, вже з самого ранку на території народного меморіалу пам'яті виставлено патрульну поліцію зі зброєю.

«Перше, що ми робимо оперативно. Відсьогодні з самого ранку патрульна поліція зі зброєю виставлена для охорони народного меморіалу памʼяті на Майдані. Це виключно функція забезпечення громадського порядку. Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус», – написав Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 15 травня у Києві на Майдані Незалежності сталася неприпустима подія, коли жінка пошкодила прапори та фотографії загиблих українських військових. Правоохоронці оперативно затримали порушницю. У зв'язку з цим КМДА пообіцяла посилити охорону біля меморіалу. 

Зазначимо, що подібна подія трапилася не вперше. Зокрема, у ніч проти 15 грудня 2024 року чоловік пошкодив прапори та фотографії, які встановлюють пам'яті загиблим військовим на Майдані Незалежності. Поліціянти вже затримали його. Правоохоронці дізналися про це вранці, коли мешканка виявила на Майдані пошкоджені прапорці та фото. Згодом поліція зʼясувала, що це зробив 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

Теги: пам'ять поліція жінка пам'ятник влада Тимур Ткаченко

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