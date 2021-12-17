На Оболоні прорвало трубу, автівки плавають (фото, відео)

На місці вже працюють аварійні бригади комунальників

У п’ятницю, 17 грудня, біля стадіону «Єдність» на Оболоні стався прорив трубопроводу. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Оболонський район Києва» у Facebook.

«Потоп біля стадіону «Єдність» в 9 мікрорайоні. Спасайте свої автомобілі», – йдеться у дописі.

На фото й відео видно, що біля стадіону утворилося ціле озеро, колеса деяких припаркованих автівок повністю у воді.

На місці вже працюють аварійні бригади комунальників.

«Київводоканал» повідомляє, що на проспекті Героїв Сталінграда, 39-Г сталося пошкодження на водопровідній мережі діаметром 250 мм. Об 11:20 витік було локалізовано.

Без водопостачання залишився житловий будинок на просп. .Героїв Сталінграда, 39-А. Для забезпечення потреб споживачів за цією адресою направлена автоцистерна з питною водою.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригада «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи і розкопали два котловани посеред дороги.