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    На Оболоні прорвало трубу, автівки плавають (фото, відео)

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    Біля стадіону утворилося озеро - На Оболоні прорвало трубу, автівки плавають (фото, відео)
    Біля стадіону утворилося озеро
    фото: «Оболонський район Києва»/Facebook

    На місці вже працюють аварійні бригади комунальників

    У п’ятницю, 17 грудня, біля стадіону «Єдність» на Оболоні стався прорив трубопроводу. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Оболонський район Києва» у Facebook.

    «Потоп біля стадіону «Єдність» в 9 мікрорайоні. Спасайте свої автомобілі», – йдеться у дописі.

    На фото й відео видно, що біля стадіону утворилося ціле озеро, колеса деяких припаркованих автівок повністю у воді.

    На місці вже працюють аварійні бригади комунальників.

    «Київводоканал» повідомляє, що на проспекті Героїв Сталінграда, 39-Г сталося пошкодження на водопровідній мережі діаметром 250 мм. Об 11:20 витік було локалізовано.

    Без водопостачання залишився житловий будинок на просп. .Героїв Сталінграда, 39-А. Для забезпечення потреб споживачів за цією адресою направлена автоцистерна з питною водою.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригада «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи і розкопали два котловани посеред дороги.

    Читайте також: У Києві 30% трубопроводів на межі катастрофи. Де чекати на нові провалля?
    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    На Оболоні прорвало трубу, автівки плавають (фото, відео)