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    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)

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    Комунальники розкопали котловани для заміни ділянки водопровідної мережі - Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)
    Комунальники розкопали котловани для заміни ділянки водопровідної мережі
    фото: Київводоканал

    Терміни ліквідації аварії наразі невідомі

    На бульварі Тараса Шевченка, де вранці 16 грудня було знову виявлено провалля на дорозі, бригада «Київводоканалу» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Вранці фахівці визначили характер пошкодження – прямий перелом чавунної труби діаметром 147 мм в 20 см за раніше встановленою накладною муфтою. Необхідна заміна ділянки труби.

    Наразі триває розриття на водопровідній мережі в напрямку Бессарабської площі, розкопано два котловани: 4 на 4 на 2,5 м і 2 на 4 на 2,5 м для заміни ділянки водопровідної мережі безтраншейним методом.

    Також фахівці встановлюють місце пошкодження на каналізаційній мережі діаметром 150 мм, його ліквідація буде виконуватись після усунення пошкодження на водопровідній мережі.

    Наразі на бульварі Шевченка обмежено рух двома полосами, рух можливий третьою полосою.

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    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)
    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)
    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)
    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)
    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)
    фото: Київводоканал

    Також обмежено водопостачання будинку на бульварі Шевченка, 2/54. Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою: бульвар Шевченка 3.

    «Київводоканал» додав, що пошкодження виникло на чавунному трубопроводі, який був побудований ще в 1956 році, тож причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.

    Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту.

    12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    Теги: Київ дороги Київводоканал аварія
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    Аварія в центрі Києва: посеред дороги вирито два котловани (фото, відео)